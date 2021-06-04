Terör örgütü'ne ağır darbe!
İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 78'e yükseldi. Gri kategorisine de arananlar listesine de bir çizik daha çekildi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK'dan kaçan 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısı 78'e yükseldi.
Öte yandan Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. İçişleri Bakanlığı, Eren-11 Operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili bilgi paylaştı.
Bitlis Tatvan kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü üyelerine operasyon düzenledi.
Dün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Örgütün sözde sorumlularından, gri kategoride yer Hikmet Gezici isimli teröristin de operasyon kapsamında etkisiz hale getirildiği açıklandı.
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