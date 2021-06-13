Terör örgütü PKK Afrin'de hastaneye saldırdı: 13 ölü, 27 yaralı

Hatay Valiliği, terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği saldırıda Afrin'deki hastanede tedavi gören 13 sivilin hayatını kaybettiğini, 27 sivilin yaralandığını açıkladı.

TÜRKİYE 13.06.2021, 11:05
Terör örgütü PKK Afrin'de hastaneye saldırdı: 13 ölü, 27 yaralı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi tarafından kontrol edilen Tel Rıfat bölgesinden terör örgütü PKK/YPG unsurlarınca yapılan Grad füzesi ve top atışlarının Afrin merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Servisi'ne isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Servisi'ne isabet eden Grad füzesi ve top atışları neticesinde hayatını kaybeden sivillerin sayısı 13'e, yaralı sayısı ise 27'ye yükselmiştir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Afrin'de düzenlenen saldırıya tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:"Terör örgütü PKK/YPG, insanlık dışı bir saldırı daha gerçekleştirdi. Tel Rıfat bölgesinde yuvalanmış teröristler Afrin şehir merkezini ve Şifa hastanesini top ve ÇNRA atışlarıyla hedef aldı. Saldırıda 13 sivil hayatını kaybederken çok sayıda sivil de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK/YPG’ye ait hedefler derhal ateş altına alınmış, doğrudan masum sivilleri hedef alan bu alçak saldırı Rusya Federasyonu tarafına bildirilmiştir. İnsanlık düşmanı teröristler bu saldırıların hesabını misliyle vereceklerini bilmelidir."

TBMM Başkanı Şentop: Terör örgütlerini destekleyenler masumların katlinde sorumluluk sahibidir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Afrin'deki saldırıyı şu sözlerle lanetledi:

"Afrin’de hastaneyi bombalayan, çok sayıda Suriyeli sivili katleden, yaralayan PKK terör örgütünün Suriye şubesi YPG terör örgütünü lanetliyorum. Kendi çıkarlarına zarar vermediği için YPG gibi terör örgütlerini destekleyenler de masumların katlinde sorumluluk sahibidir."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan saldırıya tepki

Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Fuat Oktay, Afrin'de hastaneye düzenlenen saldırıya şu sözlerle tepki gösterdi:

"Afrin'de bir hastaneye saldırıp şifa bekleyen masumları katledecek kadar karanlık bir ruha sahip bu terör örgütünü tanıyoruz. İnsanlık düşmanı terör örgütünün Suriye kolunun alçakça saldırısını lanetliyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

İbrahim Kalın'dan Afrin'de hastaneye düzenlenen saldırıya tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Afrin'de hastaneye düzenlenen saldırıya tepki gösterdi. 

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Terör örgütünün Afrin'de bir hastaneye yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terör örgütünün Suriye'deki kolu, vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi. Bu saldırı karşısında sessiz kalmak suça ortak olmaktır."

İletişim Başkanı Altun: Sivilleri hedef alan teröristlere ve destekçilerine lanet olsun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da paylaştığı mesajda şu açıklamaları yaptı:

"Terör örgütü PKK/YPG’nin Afrin’de gerçekleştirdiği hain saldırı sonucu hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Masum sivilleri hedef alarak onları hayattan koparan teröristlere ve destekçilerine lanet olsun. Hesaplaşacağız."

AK Parti Sözcüsü Çelik: Saldırıyı lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Afrin’de Şifa Hastanesini hedef alan ve çok sayıda sivil Suriyeli kardeşimizin ölümüne ve yaralanmasına neden olan PKK/YPG insanlık düşmanı bir terör örgütü olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. DEAŞ terörüne karşı PKK/YPG terörünü desteklediğini söyleyen ülkelerin bu desteğe son verme zamanı gelmiştir ve dahi geçmektedir. Masum sivilleri ve hastaneyi alçakça hedef alan bu saldırıyı lanetliyoruz."

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