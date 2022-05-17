Terör örgütü PKK'ya finansman sağlayan 10 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü adına temin ettikleri parayı örgütsel faaliyetlerde kullandıkları belirlenen şüphelilere yönelik Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerin, etkisiz hale getirilen ya da yaralanan terör örgütü mensuplarına yardım yapılması amacıyla PKK'nın yapılanmasının bulunduğu ülkelere para transferi yaptıkları belirlendi.

Zanlıların ayrıca, uluslararası kuruluşların "riskli" kabul ettiği ülkelere de yüksek hacimli para gönderdikleri ve örgüte finansman sağladıkları tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında yapılan inceleme sonucu kimlikleri belirlenen 10 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince Mersin, Ankara, Yozgat, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılar yakalandı.

Adreslerde bulunan doküman ve dijital malzemeler incelemeye alındı.

Mersin'e getirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.