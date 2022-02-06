Terör örgütü üyeleri sınırda yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan’a ve Suriye'den ülkeye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 kişinin yakalandığını açıkladı. Yakalananlardan 3'ünün FETÖ, 3'ünün PKK/KCK, 2'sinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
TÜRKİYE 06.02.2022, 13:30 06.02.2022, 14:10
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, üçünün PKK/KCK, ikisinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, üçünün PKK/KCK, ikisinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/OCiP9E0g4u— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 6, 2022
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