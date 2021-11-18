Terör örgütü üyesi Mersin'de yakalandı
Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle bir kişi yakalandı.
TÜRKİYE 18.11.2021, 12:58
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, Tarsus ilçesinde silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Operasyonda, bölücü terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada ele geçirilen dijital malzeme ve dokümanlara da el konuldu.
Mersin İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheliyle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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