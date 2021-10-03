Terör örgütünde çözülme sürüyor: 1 terörist daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
TÜRKİYE 03.10.2021, 13:07
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teslim olan teröristin 2019'da terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü belirlendi.
Bu yıl içerisinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 156'ya yükseldi.
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