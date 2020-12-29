Terör örgütüne ağır darbe!

Terörle mücadele sınır ötesinde hava harekatlarıyla sürüyor.

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) dün akşam yapılan açıklamada yine Irak'ın kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

Son 24 saatte Avaşin-Basyan bölgesinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

Dün sabah saatlerinde yine Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Böylelikle terör örgütlerine karşı ağır darbe vurularak 2 günde 30 terörist etkisiz hale getirildi