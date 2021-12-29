Terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği öne sürülen kişi yakalandı
Tunceli'de terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
TÜRKİYE 29.12.2021, 14:38
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6 Kasım'da kent merkezi kırsalında terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiği hatırlatıldı.
Operasyonda, 200 kalaşnikof mühimmatı, 60 elektrikli fünye, 2 dikiş makinesi, DVD oynatıcısı, 50 metre dağcı ipi, soba ve çok miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirilen açıklamada, "Bu malzemeler üzerindeki kriminal inceleme neticesinde terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen 1 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.
Namaz Vakti 29 Aralık 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|19
|46
|2. Konyaspor
|19
|39
|3. Başakşehir
|19
|33
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|19
|32
|6. Adana Demirspor
|19
|30
|7. Beşiktaş
|19
|28
|8. Alanyaspor
|19
|28
|9. Gaziantep FK
|19
|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
|19
|27
|12. Sivasspor
|19
|26
|13. Kayserispor
|19
|24
|14. Giresunspor
|19
|22
|15. Antalyaspor
|19
|22
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|19
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Öznur Kablo Yeni Malatya
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandırmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. İstanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Gençlerbirliği
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Altınordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Ankara Keçiörengücü
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|19
|47
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|19
|41
|4. Arsenal
|19
|35
|5. Tottenham
|16
|29
|6. West Ham
|18
|28
|7. M. United
|17
|28
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Brighton
|17
|23
|10. Leicester City
|17
|22
|11. Aston Villa
|18
|22
|12. Crystal Palace
|18
|20
|13. Brentford
|17
|20
|14. Southampton
|18
|20
|15. Everton
|17
|19
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|18
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|46
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|18
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Villarreal
|18
|25
|10. Athletic Bilbao
|19
|24
|11. Espanyol
|18
|23
|12. Granada
|18
|22
|13. Osasuna
|18
|22
|14. Celta de Vigo
|18
|20
|15. Mallorca
|18
|20
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|18
|15
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|18
|8