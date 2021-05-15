Teröre 'Pençe' darbesi: 111 terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik terörü kaynağında kurutulmaya devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde Pençe-Şimşek operasyonuna katılan keskin nişancılar, saldırı hazırlığındaki PKK’lı bir teröristi gizlendiği mevzide etkisiz hale getirdi.

Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111 oldu.