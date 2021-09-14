Ters yönde giden tır paniğe neden oldu

Kırıkkale'de ters yönde ilerleyen bir tır, sürücülere zor anlar yaşattı. Tırın trafikte tehlike saçtığı o anlar kameraya yansıdı.

TÜRKİYE 14.09.2021, 13:52
Ters yönde giden tır paniğe neden oldu

İrfan Y. idaresindeki tır, binlerce aracın trafikte seyir halinde olduğu 43 ilin bağlantı noktasındaki kilit kavşakta ters yönde ilerledi.

Tehlike saçan tırın ters yönde ilerleriği anlar kameraya yansıdı. 

Sürücüye 1339 lira para cezası

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince plakası tespit edilen sürücüye 1339 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan trafiği tehlikeye düşürmekten sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

#Kırıkkale #Trafik #tır #AksuTV #AksuTVHaber
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