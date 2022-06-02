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Tesisatçıdaki hırsızlık!

Eskişehir’de bir işyeri sahibinin tuvalete gitmek için 3-4 dakikalığına dükkânını boş bıraktığı esnada hırsızlık yaşandı. Tesisatçı dükkânından saniyeler içinde dizüstü bilgisayar ve bazı el aletlerinin çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

TÜRKİYE 02.06.2022, 12:46
Tesisatçıdaki hırsızlık!

İstiklal Mahallesi Demirciler Sokak'ta bulunan bir tesisatçı dükkânında dün sabah saatlerinde hırsızlık olayı meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, işyeri sahibi İsmail Arıkan'ın tuvalete gitmek için dükkânını sadece birkaç dakikalığına boş bırakmasını fırsat bildi. İçeri giren hırsız, ilk önce masanın üzerinde duran el aletlerini arka cebine koydu. Daha sonra etrafı kontrol eden hırsız, masada bulunan dizüstü bilgisayarı montunun altına koyarak dükkândan uzaklaştı.

Saniyeler içinde meydana gelen olayın ardından hırsız, iddialara göre 300 metre uzaklıktaki bir sokaktan da bisiklet çalarak sırra kadem bastı. Tuvaletten dükkânına dönen İsmail Arıkan bilgisayarını göremeyince ilk önce arkadaşlarının şaka yaptığını zannetti. Daha sonra güvenlik kameralarını izlediğinde hırsızlığı fark eden Arıkan, durumu emniyet güçlerine bildirdi.

“Lavaboya gidip geldiğimde masanın üzerinde bilgisayarımın olmadığını fark ettim”

Tuvalete gitmek için birkaç dakikalığına dükkânını boş bıraktığını, geri geldiğinde ise bilgisayarının olmadığını gören tesisatçı İsmail Arıkan şu ifadeleri kullandı:

“Sabah saat 10.00 civarı iş yerime geldim. Dükkânımın kapısı açıktı, içeride arka tarafta bulunan lavaboya gittim. Lavaboya gidip geldiğimde masanın üzerinde bilgisayarımın olmadığını fark ettim. İlk önce arkadaşlarımın şaka yaptığını düşündüm. Masanın üzeri dağılmıştı. Güvenlik kameralarına baktığımda bir şahsın bilgisayarımı alıp montunun içine sokarak götürdüğünü gördüm. Bir de masanın üzerinde kargaburnu ve pense vardı, onu da almış. Sonrasında polisler geldi, emniyette bu şahsın 300 metre kadar ileride başka birinin de bisikletini çaldığını öğrendim.”

#Tesisatçı #Hırsızlık
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