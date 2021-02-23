Teslim olan teröristlerden infaz itirafı!
Gara'da sağ olarak ele geçirilen iki terörist, 13 masum vatandaşın şehit edilmesiyle ilgili itirafta bulundu.
TÜRKİYE 23.02.2021, 23:09
Irak'ın kuzeyindeki Gara operasyonunda teslim olan teröristler, mağarada alıkonulan 13 Türk vatandaşımızın şehit edilmesine ilişkin ifade verdi.
İki terörist, hain katliam ile ilgili infaz emri aldıklarını açıkladı.
İTİRAFLARI ORTAYA ÇIKTI
2012 yılında PKK'ya katılan 'Şervan Korkmaz' kod adlı Osman Acer, "Eğer operasyon başlarsa bir şey olursa destek kuvvet gelemezse rehineleri infaz edin, öldürün." talimatını aldıklarını söyledi.
"HİÇBİRİ AİLESİNE SAĞ GİTMESİN"
2014 yılında örgüte katıldığını belirten 'Merkaz Botan' kod adlı Doğan Geçgel isimli terörist ise Gara saha komutanlığı Cuma Biliki isimli terörist tarafından, "Buraya operasyon olursa bir şey olursa esirlerin hiçbiri sağ gitmemeli, ailelerine teslim olmamalı" talimatı verildiğini itiraf etti.
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