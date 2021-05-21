Thodex’in sahibinin kaçış anı kamerada!

Yaklaşık 400 bin kişinin mağdur olduğu kripto para borsası Todex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in yurt dışına kaçış görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul havalimanında kayıt edilen görüntüler 20 Nisana ait, Faruk fatih özer saat 17.15’de havalimanına gitti. Aracını valeye teslim ettikten sonra hızla içeri girdi. Yanında sadece sırt çantası vardı. Sonrasında bilet ve pasaport işlemlerini tamamladı.

Faruk Fatih Özer havalimanında bulunduğu 2 saat boyunca kimseyle konuşmadı. 19.27’de de Arnavutluk’un başkenti Tiran’a gitmek için uçağa bindi

Yaklaşık 1 aydır devam eden dolandırıcılık soruşturmasında Faruk Fatih Özer’in ağabeyi güven özerle kardeşi Serap Özer’in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklanmıştı

Şirketin finansman bölümü çalışanı, yazılımcısı ve tutuklu şüpheli Güven Özerin eşi bu hafta gözaltına alınmış çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı