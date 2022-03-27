THY İstanbul - Moskova uçağına bomba ihbarı

Edinilen bilgiye göre, Moskova-İstanbul seferini yapmaya hazırlanan THY uçağına TK-415 sefer sayılı TC-JND kuyruk tescilli uçağına kalkış öncesi bomba ihbarı yapıldı. Bunun üzerine uçak park pozisyonuna alınırken polis ekipleri uçakta aramalarda bulundu. Ekiplerin uçaktaki aramalarının sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, son zamanlarda Moskova'ya sefer yapan Air Serbia ve THY uçaklarına bomba ihbarlarının artması dikkat çekti.