THY, Sudan seferlerini iptal etti

Sudan'da yaşanan darbe girişiminin ardından başlayan protestolar nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) bugün gerçekleştirmeyi planladığı seferleri iptal ettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, “Sudan'da yaşanan karışıklık nedeniyle 26 Ekim tarihli İstanbul-Hartum ve Hartum-İstanbul seferleri iptal edildi” denildi.

7 KİŞİ ÖLDÜ, YÜZLERCE YARALI VAR

Sudan'da dün sabah saatlerinde geçiş hükümetindeki Başbakan Abdullah Hamduk ve aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri orda tarafından gözaltına alınmıştı.

Bunun üzerine halk sokaklara dökülerek darbe girişimini protesto etmişti.

Protestolarda 7 kişi ölmüş, 140’dan fazla kişi de yaralanmıştı.