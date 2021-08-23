THY uçağına bomba ihbarı asılsız çıktı
Türk Hava Yollarının İstanbul-Samsun seferini gerçekleştirecek uçak için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.
TÜRKİYE 23.08.2021, 22:52
Türk Hava Yollarının İstanbul-Samsun seferini gerçekleştirecek yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı.
İhbar üzerinde uçakta yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.
THY'den açıklama
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İstanbul Sabiha Gökçen -Samsun Çarşamba Havalimanı seferi öncesinde bomba ihbarı yapıldığı belirtilen açıklamada, ''Emniyet birimlerinin gerçekleştirdiği kontroller sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır" denildi.
Saat 19.35 tarifeli AnadoluJet uçağının hareket saati, alanda yapılan polis kontrollerinin ardından 21.45 olarak değiştirildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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