Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi vefat etti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde vefat etti.

TÜRKİYE 20.11.2020, 00:56
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi vefat etti

Vefat bilgisini paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başsağlığı dileyerek "Bakan arkadaşım Ruhsar Pekcan Hanımefendi’nin kıymetli annesi vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde durumunu yakından takip ediyorduk. Merhumeye Allah’tan rahmet, Ruhsar Hanımefendi’ye, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

#Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan #Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
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