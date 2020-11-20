Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi vefat etti
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde vefat etti.
TÜRKİYE 20.11.2020, 00:56
Vefat bilgisini paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başsağlığı dileyerek "Bakan arkadaşım Ruhsar Pekcan Hanımefendi’nin kıymetli annesi vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde durumunu yakından takip ediyorduk. Merhumeye Allah’tan rahmet, Ruhsar Hanımefendi’ye, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Bakan arkadaşım Ruhsar Pekcan Hanımefendi’nin kıymetli annesi vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde durumunu yakından takip ediyorduk. Merhumeye Allah’tan rahmet, Ruhsar Hanımefendi’ye, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 19, 2020
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