Ticaret Bakanlığı ekipleri, marketlerde denetim yaptı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatı ile döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıyıp, yansımadığını tespit etmek için marketlerde denetim başlatıldı.

Ekipler, ürün fiyatlarının ne zaman değiştiği ve raf ile kasa arasında fark olup olmadığı inceledi.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli ve beraberindeki heyet, çalışmalar kapsamında Ankara'daki bir marketteydi.

TUVALET KAĞIDI REYONUNDA DENETİM

Ürünleri tek tek kontrol eden ekipler, son zamanlarda inanılmaz bir artış yaşayan tuvalet kağıtlarının satıldığı reyonda ise fazla süre geçirdi.

Elindeki barkotla reyondaki fiyatı karşılaştıran Adnan Benli, fiyatları dikkatli bir şekilde inceledi.



FAHİŞ FİYAT UYGULAYAN İŞLETMELERE CEZA

Şikayetler üzerine denetim yaptıklarını vurgulayan Benli, “Denetim kapsamında temel gıda ve ihtiyaç maddeleri, temizlik ürünleri, sebze ve meyveler başta olmak üzere denetim yapıyoruz. Denetimlerde fahiş fiyat uyguladığını değerlendirdiğimiz ürünlere yönelik tedarikçi ya da üretici firma satış faturalarını alarak bakanlığımız bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na intikal ettiriyoruz. Kurul, yaptığımız tespitler ve sunduğumuz belgeler neticesinde inceleme yaparak fahiş fiyat artışı olan işletmeye cezai işlem uygulamaktadır." dedi.

2022’DE CEZA RAKAMI DA ARTACAK

Ocak 2022 itibarıyla ceza rakamlarının artacağını da hatırlatan Benli, "Halihazırda 2021 yılı uygulanan ceza, her bir ürün için 10 bin 900 liradır. En fazla ceza da 109 bin uygulanmaktadır ancak yeni yılda bu ceza oranları yeniden değişeceği için bir ürün için en düşük ceza 14 bin 860 lira, en fazla da 143 bin 860 lira ceza olarak uygulanacaktır.” diye konuştu.

81 İLDE DENETİM YAPILIYOR

Vatandaşın haksız fiyat artışına karşı şikayette bulunabileceğini vurgulayarak, “Vatandaşlarımız, bakanlığımızın 'Haksız Fiyat Mobil Uygulaması', 'Alo 175 Tüketici Hakları' ya da doğrudan ticaret il müdürlüklerimiz üzerinden şikayette bulunabileceklerdir. Bakanlığımızca özellikle döviz kuru nedeniyle yaşanan fiyat artışları nedeniyle 81 ticaret il müdürlüğümüz tarafından tüm ülke çapında denetimler yapılmaktadır. Denetimler devam edecektir.” dedi.