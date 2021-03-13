Ticari takside 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Avcılar’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar başlattı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticaretini engellemek için harekete geçen ekipler, Yeşilkent Mahallesi Balıkyolu Caddesinde şüphe üzerine bir ticari taksiyi durdurdu.

ARKA KAPIDAN KAÇTI

Ticari taksi yavaşladığında aracın sol arka kapısından bir şahıs kaçtı. Esenyurt istikametine doğru kaçan şahıs kısa bir kovalamacanın ardından yakalandı.

İRAN UYRUKLU OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yakalanan şahsın İran uyruklu olduğu tespit edildi.

ARAMA YAPILDI

Ekipler araç içinde arama gerçekleştirdi.

Aramalar sonucu 3 parça halinde, 2 kilogram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Yakalanan şahıs, emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardında adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı.