TikTok sevdası yüzünden kendini vurdu
Tekirdağ’da dedesinin silahıyla boş bir apartmanın önünde TikTok videosu çeken çocuk, kazara kendini vurdu.
TÜRKİYE 10.06.2022, 14:54
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Bedirhan Sokak’taki boş bir apartmanın önünde dedesine ait silahı alan N.Y. (13) arkadaşı ile birlikte apartman önünde TikTok videosu çekmek istedi.
Bu esnada silahın dolu olduğunu fark etmeyen N.Y., silahın ateş alması sonucu göğsünden yaralandı.
Silahın dolu olduğunu farketmedi
Civardakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesinin ardından N.Y.’yi Çorlu Devlet Hastanesine sevk etti.
TikTok videosu çekmek için silahla oynadı
Göğsünden yaralanan N.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu ve TikTok videosu çekmek için silahla oynadığı öğrenildi.
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