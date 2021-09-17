Tır ile işçi servisi çarpıştı: 15 yaralı

Eskişehir'de fabrika işçilerini taşıyan minibüs ile hafriyat yüklü tırın çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

TÜRKİYE 17.09.2021, 12:11
Tır ile işçi servisi çarpıştı: 15 yaralı

Mehmet T'nin kullandığı servis minibüsü, İmişehir Mahallesi yakınlarında, Züfer Ç. idaresindeki hafriyat yüklü tırla çarpıştı.

Kazada, Mehmet T. ile araçtaki 14 işçi yaralandı.

Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
 

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