Tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü
Mersin'de tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 22.07.2022, 19:50
Mersin'in Akdeniz ilçesi Mersin-Adana karayolu Huzurkent mevkisinde, sürücüleri öğrenilemeyen 33 N 3404 plakalı otomobil, 42 BSH 74 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Cankur ekipleri sevk edildi.
3 kişi hayatını kaybetti
Sağlık ekipleri, otomobildeki 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin yaralandığını belirledi.
Ekipler, yaralıyı Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri de morga götürüldü.
Arbede çıktı
Öte yandan, kazaya karışan otomobilin kiralık olduğu, olay yerine giden kiralama şirketi yetkilileriyle polis arasında arbede çıktığı öğrenildi.
Polis, arbede çıkaranlara biber gazıyla müdahale etti.
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