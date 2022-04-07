Tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Sürücünün, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’ın makam şoförü olduğu belirtildi.
Fatih Yiğit (42) yönetimindeki 43 DU 213 plakalı makam otomobili, Kütahya-Tavşanlı Karayolu’nun 15’inci kilometresinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerlemekte olan Tayfur Demir'in (33) kullandığı 63 FK 926 plakalı tıra arkadan çarptı.
Tırın dorsesinin altına giren otomobilde sıkışan Yiğit, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yiğit'in, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’ın makam şoförü olduğu öğrenildi.
Soruşturma sürdürülüyor
Kazayı haber alan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Hayatını kaybeden Fatih Yiğit’in cenazesi, savcılık ve jandarma ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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