Tırın çarptığı şahıs hayatını kaybetti
Kocaeli'de yolun karşısına geçmeye çalışan Nevzat Akçay’a tır çarptı. Akçay olay sonrası yaşamını yitirdi.
TÜRKİYE 04.06.2022, 14:54
Kocaeli’nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde, otoyol üzerinde yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Nevzat Akçay’a (49) plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tır çarptı.
Ekipler olay yerine geldi
Kazanın ardından yola savrulan vatandaş, ağır yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği öğrenildi
Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Akçay’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
İnceleme başlatıldı
Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Akçay’ın cansız bedeni cenaze aracına yüklenerek otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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