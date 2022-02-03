Tırın dorsesi ile tekerleği arasına sıkışan sürücü öldü

Tarsus-Mersin kara yolu otoban bağlantı yolu kenarında park halindeki 01 AIG 074 çekici plakalı tırın dorsesi ile tekerleği arasında bir kişinin hareketsiz halde bulunduğu ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine ulaştı.

Öldüğü belirlenen kişinin, tırın sürücüsü Tuncay Altunhan (53) olduğu anlaşıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından çıkartılan ceset, otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.