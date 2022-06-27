TİSK: Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız

Asgari ücret, 2022'nin Ocak ayında 4 bin 253 lira olarak açıklanmıştı. Artan enflasyonla asgari ücretlinin alım gücü azalınca bu kararın güncellenmesi için girişim başlatıldı.

Asgari ücrete yıl içinde ikinci kez zam yapılacağı bilgisi, ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dile getirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise bir çalışma hazırlığı içinde olduklarını ifade etti.

Bu bilgiler ışığında asgari ücretle ilgili yol haritasının, bugün Kabine toplantısının ardından açıklanması bekleniyor.

TİSK Başkanı Akkol, Bakan Bilgin'i ziyaret etmişti

Asgari ücretin belerlenmesinde işçi ve işveren temsilcileri de temaslara katıldı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Burak Akkol, geçen hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etmişti.

"Biz de masada olacağız"

Bu noktada görüşme trafiği artarken TİSK'ten yapılan açıklamada, "Tüm taraflara çözüm olacak formüller için iş birliğine hazırız. Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak bir toplantıda masada olacağız. Asgari ücretle ilgili olası bir değerlendirmeye olumlu yaklaşacağız." denildi.