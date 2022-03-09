Tokat'a minibüs devrildi: 4 yaralı
Tokat'ın Niksar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
TÜRKİYE 09.03.2022, 17:40
G.Y. idaresindeki minibüs, ilçeye bağlı Karataş köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Ş.Y., H.N. ve H.B., ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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