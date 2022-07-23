Tokat'ta ambulans kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde hasta taşıyan ambulans şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Reşadiye-Niksar D-100 kara yolu Sanayi Sitesi kavşağında gerçekleşen olayda Kürşat Şahin hakimiyetinki ambulans aracı kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

1 ölü, 3 yaralı

Olay yerine sevk edilen ekipler müdahalede bulunduğu sırada araç içerisindeki hasta Hanife Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirtti.

Sürücü Şahin ile sağlık çalışanları Veli Şimşek ve Burak Tez ise yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.