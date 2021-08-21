Tokat'ta çocuk istismarcısı tutuklandı
Erbaa ilçesinde aracına aldığı H.Y. (14) isimli erkek çocuğa para verme vaadiyle cinsel istismarda bulunan Ahmet H. (55) tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TÜRKİYE 21.08.2021, 07:20
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, çiftçilik yapan Ahmet Hanedan para verme vaadiyle H.Y.’yi otomobiline alarak Kelkit Çayı kenarına götürdü.
Ahmet H. göre burada çocuğa istismarda bulundu.
Aracı görüp içindekilerin durumundan şüphelenen vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
ARABADA YARI ÇIPLAK YAKALANDI
Yarı çıplak vaziyette yakalanan Ahmet H. polis tarafından gözaltına alınırken, H.Y. ise Çocuk İzlem Merkezine gönderildi.
Psikolog eşliğinde ifadesi alınan çocuk, Ahmet H.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.
SAPIK TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ahmet H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevine gönderildi.
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