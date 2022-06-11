Tokat'ta feci kaza: 2'si çocuk 8 yaralı
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, karşı yöne geçerek bir diğer otomobile çarptı. Yaşanan kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
TÜRKİYE 11.06.2022, 19:36
Tokat- Yeşilyurt karayolunun Bedirkale köyü civarında feci kaza yaşandı.
Hasan S. idaresindeki 60 ACJ 571 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçerek Serkan İ. idaresindeki 60 ACA 853 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
AFAD müdahale etti
Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışanlara kurtarma ekipleri müdahale etti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından araçta sıkışan bir kişi bulunduğu yerden çıkartıldı.
2'si çocuk 8 yaralı
Kazada 2'si çocuk toplamda 8 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
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