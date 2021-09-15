Tokat'ta kayıp olarak aranan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

Zile ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Murat Alper isimli şahıs, polise boşanma aşamasında olduğu eşi 32 yaşındaki Kadriye Alper’in kayıp olduğu ihbarında bulundu.

EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRÜP, HAFRİYAT ALANINA GÖMDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Kayıp olarak aranan kadının telefonundan yakınlarına mesaj gönderildiğini tespit edilmesi üzerine polis, şahsı gözaltına aldı. Alper, yapılan sorgusunda eşini evinde boğarak hafriyat alanına gömdüğünü itiraf etti.

2 ÇOCUK ANNESİ KADIN, OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Yaklaşık 4 gündür kayıp olarak aranan kadının cenazesi, şahsın yer gösterme yapması sonucu bulundu. 2 çocuk annesi kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şahıs ise emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Zile Adliyesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANDI

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Zile M Tipi Cezaevine gönderildi. Adliye çıkışında basın mensuplarının 'Pişman mısınız?' sorusuna şahıs 'Evet' diyerek cevap verdi.