Tokat’ta yılbaşı eğlencesi kanlı bitti

Yeni yıla girerken eğlenmek üzere bir araya gelen üç arkadaştan biri hayatını kaybetti, biri yaralandı ve olaylara neden olan zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Nurettin Öztürk (56), birlikte alkol aldığı arkadaşları Mehmet Güneş’i (44) bıçaklayarak öldürdü, Kadir Yılmaz’ı (57) ise yaraladı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Ertuğrul Gazi Mahallesi Kanbolat Caddesi’nde Ali Öztürk’a ait evde meydana geldi.

ÖNCE ALKOL ALDILAR, SONRA KAVGA ETTİLER

Yılbaşı gecesi birlikte alkol alan Mehmet Güneş, Kadir Yılmaz ve Nurettin Öztürk arasında küfretme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ARKADAŞLARINI BIÇAKLA YARALADI

Nurettin Öztürk evdeki ekmek bıçağını alarak Mehmet Güneş ve Kadir Yılmaz’ı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALADIĞI İKİ ARKADAŞINDAN BİRİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Mehmet Güneş ve Kadir Yılmaz ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Göğsünden yaralanan Mehmet Güneş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren Mehmet Güneş’in bekar olduğu belirtildi.

ZANLI GÖZALTINDA

Olayın ardından Nurettin Öztürk ile ağabeyi Ali Öztürk polis tarafından gözaltına alındı.