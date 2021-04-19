TOKİ yüzde 20 indirim uygulayacak
TOKİ, kalan taksit sayısı 12'den fazla olan ve borcunun tamamını ya da yüzde 25'inden fazlasını peşin ödeyecek hak sahiplerine yüzde 20 indirim yapacak.
TÜRKİYE 19.04.2021, 16:08 19.04.2021, 16:11
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den konut ve iş yeri satın alan vatandaşlara yönelik yeni bir kampanya başlatılacağını duyurdu.
Bakan Murat Kurum, "TOKİ'den konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, daha önce de düzenlediğimiz yüzde 20 indirim kampanyamızı bu yıl da tekrarlıyoruz. Kalan taksit sayısı 12’den fazla olan ve borcunun tamamını ya da yüzde 25’inden fazlasını peşin ödeyecek hak sahiplerine yüzde 20 indirim yapıyoruz. Vatandaşlarımız kampanyamızdan 21 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında faydalanabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
28°
açık
Namaz Vakti 19 Nisan 2021
|İmsak
|04:18
|Güneş
|05:45
|Öğle
|12:36
|İkindi
|16:19
|Akşam
|19:18
|Yatsı
|20:39
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|33
|71
|2. Fenerbahçe
|34
|69
|3. Galatasaray
|33
|65
|4. Trabzonspor
|34
|59
|5. Alanyaspor
|34
|52
|6. Gaziantep FK
|33
|51
|7. Hatayspor
|33
|50
|8. Sivasspor
|33
|50
|9. Karagümrük
|33
|49
|10. Göztepe
|34
|46
|11. Antalyaspor
|34
|42
|12. Konyaspor
|33
|41
|13. Rizespor
|33
|39
|14. Malatyaspor
|33
|37
|15. Ankaragücü
|33
|37
|16. Kasımpaşa
|34
|37
|17. Kayserispor
|33
|34
|18. Başakşehir
|33
|33
|19. Erzurumspor
|34
|31
|20. Gençlerbirliği
|33
|31
|21. Denizlispor
|33
|26
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|31
|63
|2. Adana Demirspor
|31
|61
|3. Samsunspor
|30
|58
|4. Altay
|31
|57
|5. İstanbulspor
|31
|57
|6. Altınordu
|31
|53
|7. Ankara Keçiörengücü
|31
|49
|8. Ümraniye
|31
|47
|9. Tuzlaspor
|31
|47
|10. Bursaspor
|30
|43
|11. Bandırmaspor
|31
|39
|12. Boluspor
|31
|38
|13. Balıkesirspor
|31
|35
|14. Adanaspor
|31
|34
|15. Menemenspor
|31
|31
|16. Akhisar Bld.Spor
|31
|26
|17. Ankaraspor
|31
|23
|18. Eskişehirspor
|31
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|32
|74
|2. M. United
|32
|66
|3. Leicester City
|31
|56
|4. West Ham
|32
|55
|5. Chelsea
|31
|54
|6. Liverpool
|31
|52
|7. Tottenham
|32
|50
|8. Everton
|31
|49
|9. Arsenal
|32
|46
|10. Leeds United
|31
|45
|11. Aston Villa
|30
|44
|12. Wolverhampton
|32
|41
|13. Crystal Palace
|31
|38
|14. Southampton
|31
|36
|15. Newcastle
|32
|35
|16. Brighton
|31
|33
|17. Burnley
|32
|33
|18. Fulham
|33
|27
|19. West Bromwich
|31
|24
|20. Sheffield United
|32
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|31
|70
|2. Real Madrid
|31
|67
|3. Barcelona
|30
|65
|4. Sevilla
|31
|64
|5. Villarreal
|31
|49
|6. Real Betis
|31
|48
|7. Real Sociedad
|31
|47
|8. Granada
|30
|39
|9. Levante
|31
|38
|10. Celta de Vigo
|31
|38
|11. Athletic Bilbao
|30
|37
|12. Osasuna
|31
|37
|13. Cádiz
|31
|36
|14. Valencia
|31
|35
|15. Getafe
|31
|31
|16. Deportivo Alaves
|31
|27
|17. Huesca
|31
|27
|18. Real Valladolid
|30
|27
|19. Elche
|31
|26
|20. Eibar
|31
|23
Günlük GazetelerTümü