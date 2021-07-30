Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı

Polatlı ilçesinde Topçu ve Füze Okulunda bahçedeki otları, tel örgülerin arkasından tutuşturarak yangın çıkarmaya çalışan 28 yaşındaki K.Y.Ü, vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edilmişti. Kışla içindeki 6 ağaca zarar veren zanlı, sorgulanmak üzere Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şüpheli, Polatlı Devlet Hastanesindeki sağlık muayenesinin ardından Polatlı Adliyesine çıkarıldı

KONUTU TERK ETMEMESİNE KARAR VERİLDİ

Zanlı, savcılık tarafından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe sorgulanan K.Y.Ü. hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI

Yangın çıkaran Kemal Ünal Y, Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan itiraz üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HİÇ KİMSENİN EMRİ ALTINDA OLMADIĞINI İFADE ETTİ

Şüphelinin, emniyette alınan ifadesinde, hiç kimsenin emri altında olmadan kendi isteğiyle yangın çıkardığını ve terör örgütleriyle bağlantısının olmadığını beyan ettiği öğrenildi.

13 GÜN ÖNCE DE AYNI YERİ YAKMAYA ÇALIŞMIŞ

Bu arada zanlının akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumundan rapor alınacağı ve hakkında "hırsızlık, yaralama ve devlet büyüklerine hakaret" gibi suçlardan soruşturmalar olduğu kaydedildi. Kemal Ünal Y'nin 13 gün önce de aynı yeri yakma girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.