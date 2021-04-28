Torbadaki köpeği yola attı, Hayvanı otomobil ezdi!

İlçeye bağlı Arslanpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda bisikletli bir kişi, beraberinde getirdiği ağzı bağlı torbayı yol kenarına atıp uzaklaştı.

YOLDAN GEÇEN OTOMOBİL DE YOLA ATILAN KÖPEĞİ EZDİ

Bir süre sonra yoldan geçen otomobil, torbanın üzerinden geçti. Bir canlının üzerinden geçtiğini düşünen sürücü, aracı durdurdu. Torbayı kontrol eden çevredekiler, içinde köpek olduğunu fark etti. Ezilen köpeğin öldüğü belirlendi.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



