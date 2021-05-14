Torunlarını ölmekten kurtardı ama kendisi boğuldu!

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Kemiklidere Mahallesi yakınlarındaki Atatürk Orman Yangın Söndürme göletinde, dedeleri Birhan Yılmaz ile birlikte gölete gelen B.A.Y. (7), B.Y. (9) ve B.Y. (8), serinlemek için suya girdi.

3 TORUNUNU KURTARIP KENDİ BOĞULDU

3 çocuk boğulma tehlikesi geçirince dedeleri Birhan Yılmaz, müdahale etti.

Suya girerek, torunlarını kurtaran Yılmaz, göletin zeminindeki balçığa saplandı.

Sudan çıkamayan Yılmaz, bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

CESEDİ İFTAİYE ÇIKARDI

Gölette arama- kurtarma çalışması başlatan itfaiye ekipleri, Yılmaz'ın cansız bedenine ulaştı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.







