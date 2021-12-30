Torununun gözü önünde anneanneyi öldürdü
Torununu okula götürmek üzere kaldırımdan gittiği sırada otomobil çarpan anneannenin, hayatını kaybettiği belirlendi.
28 Aralık günü Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde Salih Z.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çıktı.
Kaldırıma çıkan araç, Hayriye Soylu ve torunu Ecrin Hira Elzeren'e çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ANNEANNE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekibi, Hayriye Soylu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ecrin Hira ise yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikeyi atlatan Ecrin'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
"PİŞMANIM"
Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü Salih Z.K., Recep Tokur Polis Merkezi'ne gidip teslim oldu. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, 'Neden kaçtınız?' sorusuna 'Pişmanım' yanıtını verdi.
Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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