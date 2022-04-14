Tostun parasını ödemek istemedi, dükkana taşla saldırdı
Kepez ilçesinde alkollü olduğu belirlenen şahıs, tost yediği dükkana hesap ödemek istemeyince çıkan tartışma sonucu, eline geçirdiği taş ve sopayla camları indirdi.
TÜRKİYE 14.04.2022, 18:36
Antalya'nın Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi'nde alkollü olduğu ve uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen M.İ.E., bir dükkanda tost yedi.
Ardından ücretini ödemeden ayrılmak isteyen şahıs ile işletme sahibi M.İ.E. arasında tartışma çıktı.
Dükkana taşla saldırdı
Tartışma sırasında M.İ.E., taş ve sopayla dükkana zarar vermeye başladı. İHA'nın haberine göre, müşteriler ve bu sırada dükkan önünden geçenler M.İ.E.’ye engel olmaya çalıştı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Çıkan arbede sırasında M.İ.E. darbedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla M.İ.E.'nin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
O anlar kamerada
Bir diğer yandan, yaşanan akıllara durgunluk veren olay kameralara yansıdı.
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