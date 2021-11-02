'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Türkiye’ye getiriliyor
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın, İnterpol tarafından bugün Brezilya uçağıyla 18.30’da İstanbul Havalimanı'na getirilecek. Aydın, gözaltına alınacak ve sorgusu başlayacak.
TÜRKİYE 02.11.2021, 14:30
Çiftlik Bank vurgunu sonrası sistemin kurucusu Mehmet Aydın'la birlikte ağabeyi Fatih Aydın da yurt dışına kaçmıştı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Uruguay'da tutuklu olan Fatih Aydın'ın iadesi talep edildi. Uruguay adli makamlarınca talep kabul edildi.
Bunun üzerine bu ülkeye giden bir ekip Fatih Aydın'ı teslim aldı.
İstanbul'a getiriliyor
Aydın'ın akşam saatlerinde İstanbul'a getirilmesi ve gözaltına alınması bekleniyor.
Aydın kardeşler, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "dolandırıcılık" gibi suçlamalarla 77 bin 868'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.
Namaz Vakti 02 Kasım 2021
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