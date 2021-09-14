Tosuncuk’a 75 bin yıl hapis istendi

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açtığı belirtilen sistemin kurucusu olan ve 2 yıldan fazla süre firari bulunan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.

"Tosuncuk" lakabıyla tanınan Aydın, 3 Temmuz'da saat 22.10'da getirildiği İstanbul Havalimanı'nda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uçakta gözaltına alınmıştı.

TOSUNCUK, İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen Aydın, 102 mağdurun şikayetçi olması üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısınca ifade vermiş, ardından çıkarıldığı Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğince "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.

75 BİN YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Mehmet Aydın, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması süren bu davada ise "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 22 bin 580 yıldan, 75 bin 260 yıla kadar hapisle yargılanıyor.

‘Tosuncuk’ lakabıyla tanınan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın bugün adliyede ikinci kez hakim karşısına çıkarılıyor.

"ZARARLARI GİDERECEK PARAM YOK"

Öte yandan Aydın, ilk duruşmada Mahkeme Başkanı Günay'ın mağdurların zararını giderip gideremeyeceği yönünde soru yönelttiği Aydın, şunları söylemişti:

"Benim yurt dışında Uruguay'da 5 milyon dolarlık mal varlığıma Uruguay devleti tarafından el konuldu. Hakkımda yakalama kararı çıkarılınca Paraguay'a gönderdiğimiz ve Osman Naim Kaya'nın elinde bulunan 7 milyon dolarlık Bitcoin işletme tesisime de Ali Osman Naim Kaya tarafından el konuldu. Osman Naim Kaya hakkındaki soruşturma nedeniyle Uruguay'da tutuklandı. Daha sonra ev hapsine ayrıldı. Şu anda ne yaptığını bilmiyorum. Ev hapsinden sonra kendisiyle görüşmedim. Benim Türkiye'deki mal varlıklarıma da devlet tarafından el konuldu. Benim mağdurların zararlarını giderecek halihazırda bir param yoktur. Ancak Kıbrıs'ta ve Türkiye'de bulunan ve el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim."