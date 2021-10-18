Trabzon'da güzelavrat otundan 2 kişi zehirlendi

Bulanık görme şikayetiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 2 kişinin güzelavrat otundan zehirlendiği belirlendi.

Şikayetleri öncesi ıspanak yedikleri öğrenilen 2 kişi, tedavi altına alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Köksal Hamzaoğlu, bölgede ıspanaktan dolayı birkaç gündür başka vakalar da olduğunu söyledi.

Giresun'da da benzer vakalar olduğunu anlatan Hamzaoğlu, "Ispanak içerisinde ıspanağa çok benzeyen, halk arasında 'güzelavrat' otu diye bildiğimiz bir yiyecek var. O yiyecek, karıştığı zaman atropin dediğimiz bir zehirlenme türüne benzer birtakım belirtiler verebilmektedir" dedi.

"Görme şikayeti yaşıyorlar"

Köksal Hamzaoğlu, zehirlenme şikayeti üzerine hastaneye gelen vatandaşların görme şikayeti yaşadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"2 hastamızın bize müracaatlarıyla vakaları tespit etmiş olduk. Kontrol altındalar, acil servisimizde müdahale edildi. Biz bu ıspanağın menşeini, nereden geldiğini, ilimizde nerelere dağıtıldığını anlamaya, bulmaya çalışıyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibat halindeyiz, ıspanağın dağıtıldığı ve satıldığı yerleri araştırıyoruz."

Araştırmalar yapılana kadar "ıspanak tüketmeyin" uyarısı

Daha fazla kişinin zehirlenmemesi için çalışmalar yaptıklarına da dikkat çeken Hamzaoğlu, "En azından biz araştırmalarımızı yapana kadar vatandaşlarımızın da bir müddet market ve bakkallardan ıspanak almamalarını istiyoruz. Araştırmalarımız neticelenince vatandaşlarımızla paylaşacağız" dedi.

Giresun'da 8 kişi zehirlenmişti

Giresun'da 16 Ekim akşamı 8 kişi rahatsızlanarak hastaneye başvurmuştu. Güzelavrat otu nedeniyle zehirlendikleri belirlenen 4 kişi taburcu edilmişti.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde yedikleri ıspanağın içinde bulunan güzelavrat otundan zehirlendikleri belirlenen 8 kişiden 3'ünün daha tedavisi tamamlandı.

Dün taburcu edilen 4 kişinin ardından sağlığına kavuşanların sayısı 7'ye yükselirken diğer kişinin tedavisi ise sürüyor.