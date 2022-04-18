Trabzon'da heyelan: Bazı evler hasar gördü
Trabzon'un Sürmene ilçesinde heyelan meydana geldi. Kayma sebebiyle bazı evler hasar gördü. Olayda can kaybı yaşanmadı.
TÜRKİYE 18.04.2022, 10:59 18.04.2022, 12:04
Sürmene Oylum Mahallesi'nde sabah saatlerinde toprak kayması yaşandı.
Çamur haline gelen toprak büyük bir hızla yamaçtan aşağıya doğru aktı.
Bazı evler heyelandan zarar gördü, dere yatağı çamurla doldu.
Olayda can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
Bölgeye ekipler sevk edildi.
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