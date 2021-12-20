Trabzon'da sahte içkiden 4 kişi zehirlendi
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentte son günlerde 'sahte içki' kullanımına bağlı alkol zehirlenmesi vakalarına karşı uyarıldı.
TÜRKİYE 20.12.2021, 21:38
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde 1’i yoğun bakımda olmak üzere 4 kişinin takip ve tedavisine devam edilmektedir. Vakalarla ilgili yapılan saha çalışmasında tüketilen ürünlerin çoğunlukla internet üzerinden sipariş edilme yolu ile temin edildiği bilgisine ulaşılmıştır. Tüketicilerden, internet üzerinden veya kontrol dışı yollarla temin edilen alkollü ürünleri kullanmamaları konusunda hassasiyet göstermelerini rica ederiz."
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