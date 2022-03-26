Trabzon’da kopan kaya parçaları minibüsün üzerine düştü: 4 ölü
Trabzon'da Vakfıkebir-Tonya kara yolunda, yamaçtan heyelan sonucu kopan kayaların üzerine düştüğü minibüsteki 4 kişi hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 26.03.2022, 19:27
Olay Vakfıkebir - Tonya kara yolunda meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya parçası seyir halindeki bir minibüse isabet etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.
Çevrede güvenlik önlemi alındı.
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