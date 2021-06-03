Trafik canavarı 14 can aldı!

Erzincan D-100 Karayolu Çatallı köyü civarında bir otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

saat 10.15 sıralarında meydana gelen kazada Hurdaya dönen araçlarda 3'ü çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, konuyla ilgili açıklama yaparak, "Araçlardan biri şerit ihlali yapınca iki araç kafa kafaya çarpıştı. Bir araçta 6, bir araçta 3 vatandaşımız, toplamda 9 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 5 ve 15 yaşlarındaki iki çocuk ile 1.5 yaşında bir bebek maalesef yaşamını yitirdi. Gerekli adli işlemler yapılıyor" sözlerine yer verdi.

Şanlıurfa’da otomobil köprüden aşağı düştü!

Şanlıurfa' da ise seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıkarak köprüden aşağı düştü.

Şanlıurfa Siverek ile Diyarbakır Çermik arasında bulunan üst geçitte, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bir araç, dere yatağına uçtu.

Hurdaya dönen araçta 5 kişi hayatını kaybetti.