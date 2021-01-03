Trafik cezalarında yapay zeka dönemi!

MOBİL UYGULAMALARLA DENETİM

Kurulacak merkezi sistemler ile tüm Türkiye ve karakollarda Akıllı Jandarma Devriye Uygulaması aktif hale gelecek. Bu uygulama üzerinden kimlik, şahıs ve araç plakası denetimleri merkezi olarak mobil uygulamalarla yapılacak.

Uygulama için yaka kamerası, araç içi yüz tespit kamerası, akıllı devriye mobil ve web uygulaması, büyük veri depolama, plaka tanıma sistemi, jandarma yüz tanıma uygulaması ve yüz izleri veri tabanı, NVR ve video sunucu sistemleri ile bilişim altyapılarından yararlanılacak.