Trafik kazalarındaki can kayıplarının yüzde 14'ü Güneydoğu-Doğu Anadolu illeri ve Kahramanmaraş'ta yaşanıyor

"(Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kahramanmaraş) Ülke genelindeki trafik kazaları ile can kayıplarının yüzde 14'ünün bu 22 ilimizde gerçekleştiği görülüyor"

"Motosiklet kazaları ülke genelinde ciddi bir düşüş yaşamışken, söz konusu 22 ilimizde bir artış gerçekleşmiştir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2011-2020 döneminde Birleşmiş Milletler nezdinde belirlenen kazalardaki can kaybının yüzde 50 azaltılması hedefini tutturan iki ülkeden biriyiz." dedi.

Bakan Soylu, Bakanlık'taki Muhammet Fatih Safitürk Toplantı Salonu'ndan video konferansla Diyarbakır'da düzenlenen "Trafik Birim Amirleri Doğu-Güneydoğu ve Kahramanmaraş İli Bölge Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Trafik kazalarının, Türkiye'ye yıllardır zarar verdiğini belirten Soylu, kazaların herkesin canını yaktığını, ekonomiye zarar verdiğini, acılar yaşattığını söyledi. Kazaların genellikle varış noktasına yaklaşıldığı zaman arttığına dikkati çeken Soylu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde dikkat edilmesi gereken diğer bir konunun da yeni yapılan yolların verdiği aşırı sürat yapma hissiyle mücadele olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin trafik güvenliği konusunda son yıllarda iyi bir ivme yakaladığını belirten Soylu, "2011-2020 döneminde Birleşmiş Milletler nezdinde belirlenen kazalardaki can kaybının yüzde 50 azaltılması hedefini tutturan iki ülkeden biriyiz." diye konuştu.

Özellikle 15 Temmuz'dan sonra trafik kazaları konusuna stratejik yaklaştıklarını aktaran Soylu, personel ve teknik anlamda ciddi bir kapasite artışı oluşturduklarını ve vatandaşlar açısından da ciddi bir farkındalık ortaya koyabildiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde birçok alanda önemli ilerleme sağlandığını aktaran Soylu, "Pek çok tedbir aldık ve neredeyse hepsinden netice aldık. Tablo açıktır. 2015'te yıllık 7 bin 530 olan trafik kazaları can kaybı sayısı 2020 sonu itibarıyla 4 bin 866 olarak gerçekleşmiştir. Tam yüzde 35'lik bir azalıştan bahsediyoruz. Bu kolay bir iş değildir. Bunda hepinizin, sizin arkadaşlarınızın emeği var." ifadesini kullandı.

- "Trafik kazaları ile can kayıplarının yüzde 14'ü bu 22 ilde görülüyor"

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kahramanmaraş'a ilişkin genel bir değerlendirme yapan Soylu, şunları kaydetti:

"Ülke genelindeki trafik kazaları ile can kayıplarının yüzde 14'ünün bu 22 ilimizde gerçekleştiği görülüyor. Trafik denetimlerinde 2019-2020 arasında artış oranında Van yüzde 46 ile ülke sıralamasında ikinci, Ağrı yüzde 36,7 ile üçüncü, Mardin yüzde 28,3 ile dördüncü, Bingöl ise yüzde 23,1 azalma oranıyla 80. sırada yer almıştır. Sürücülerle yüz yüze iletişim kurarak yaptırım uygulanmasında Van ülke sıralamasında yüzde 44,2 ile ikinci, Bingöl ise yüzde 11,8 oranla son sırada yer almıştır. Toplam kazalardaki azalışa göre Şırnak yüzde 29,7 ile 3'üncü, Kars yüzde 25,7 azalışla 8'inci, Tunceli ise yüzde 26,3 artışla son sırada yer almaktadır. 2020 yılında 2019 yılına göre ölümlü kazalarda ülke genelinde yüzde 11,9 azalma olurken bu 22 ilimizde yüzde 22 azalış olmuştur. Aynı dönemde kaza yeri ve sonrası ölümler ülke genelinde yüzde 16,3 azalırken bu illerimizde azalış yüzde 10,2 seviyesinde kalmıştır. Yayaların karıştığı ölümlü kazalar ülke genelinde yüzde 15,7 azalırken bu illerimizde yüzde 20,7 artmış, yaya ölümleri ülke genelinde yüzde 20,6 azalırken bu illerimizde yüzde 34,5 oranında artmıştır. Yaya ölümlerimiz Doğu ve Güneydoğu illerimizde alarm vermektedir."

Motosiklet kazalarının ülke genelinde yüzde 31,1 azalırken bu illerde yüzde 3,9 arttığına işaret eden Soylu, şu bilgileri verdi:

"Bu da bizim üzerinde durmamız gereken bir mesele, burada da kask önemli. Bizim tedbir almak ve denetim yapmak gibi bir sorumluluğumuz var, aynı zamanda bir eğitim öğretim sorumluluğumuzda var. Bu tabloya baktığımızda söz konusu 22 ilimizde ölümlü kaza sayısındaki azalış Türkiye ortalamasının üzerindedir. Ancak kaza yeri ve sonrası ölümlerdeki azalış ülke ortalamasının altında kalmıştır. Dolayısıyla kazaların oluş hızları yüksek olabilir veya acil müdahale kapasitemizi gözden geçirmemiz gerekebilir. Yayaların karıştığı kazalar ve yaya ölümleri ülke genelinde azalmışken, her iki rakam da 22 ilimizde artmıştır. Ayrıca motosiklet kazaları ülke genelinde ciddi bir düşüş yaşamışken söz konusu 22 ilimizde bir artış gerçekleşmiştir."

- "Dikkat dağılmasının ve uykusuzluğun önüne geçmek temel stratejilerimiz olmalıdır"

Normalleşme süreciyle şehirlerarası yolcu taşımacılığının da artacağını belirten Soylu, "Dolayısıyla bu alana da hızlıca tedbir almak ve teyakkuzda olmak lazım. Bu denetimlerde yine dikkat dağılmasının ve uykusuzluğun önüne geçmek için yüz yüze denetimlere, yolu dinlenme alanına yönlendirerek yapılan denetimlere tekrardan ağırlık vermek temel stratejilerimiz arasında olmalıdır." diye konuştu.

Bakan Soylu, tüm birim amirlerinin yeni oluşturdukları "2021-2030 karayolu trafik güvenliği strateji belgesi" ile "2021-2023 eylem planı belgesi"ni ezberlemesini istedi.

Aldıkları tüm tedbirlerin ve stratejilerin özümsenmesini isteyen Soylu, "Bir önceki planda özellikle 2017 yılında oluşturduğumuz uygulama politika belgesinden çok ciddi netice aldık. İnşallah bu tecrübelerin üzerine kurguladığımız yeni dönem planımızla bu başarımızı çok daha yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum. Bu yeni dönemde görünürlük, etkili denetim, algılanan yakalanma riskinin artırılması, öncelikli hedeflerimiz arasında olmalıdır. Biz sizlerden eski tabirle koçan doldurmanızı değil az kural ihlali yapılan bir trafik bekliyoruz, hedefimiz budur." dedi.

Yeni dönem stratejisini oluştururken iki temel yaklaşım ortaya koyduklarını aktaran Soylu, şu bilgileri verdi:

"Birincisi güvenli sistem yaklaşımıdır. Bu yaklaşımın temelinde şu var, insan hata yapar, yapacaktır öyleyse insanın hata yapmasını engelleyen, hataları örtebilen bir sistem ortaya koymak lazım. Güvenli yollar ve güvenli hızlarla güvenli kullanıcılar oluşturmayı hedefliyoruz. İkinci yaklaşım da 'vizyon sıfır' yaklaşımıdır. Yani trafikteki can kayıpları, kazalar ve yaralanmalarda gerçekten sıfırı hedeflemek ve sıfır can kaybı ve yaralanmaya odaklanmak. Bunu daha önceleri belki bir slogan olarak veya bir kızıl elma olarak tarif etmiştik ancak bu planda bu hedefi artık somutlaştırıyoruz ve ulaşılma yöntemlerini tarif ediyoruz. Strateji belgesinin ilk aşamasını oluştururken 2021-2023 dönemi için 41 amaç, 104 hedef ve 441 performans göstergesi, bunların nasıl gerçekleştirileceği, sorumlu kurumların hangisi olduğu belirlendi. Öncelikli alanlar ve müdahale edilebilecek alanlar olmak üzere iki ana bölüm belirledik. Öncelikli alanlarda aşırı hızla mücadele, teknik ifadesiyle 'incinebilir yol kullanıcıları' olarak tarif edilen yaya, motosikletli, bisikletli, engelli ve yaşlılar gibi kullanıcıların korunması, en çok kaza olan yerler olarak tarif ettiğimiz kaza kara noktalarının iyileştirilmesi olmak üzere üç başlığımız bulunuyor. Müdahale gerçekleştirilecek alanlar başlığının altında ise trafik güvenliği yönetimi, karayolu altyapısı ve yol çevresi, araçlar, eğitim, denetim ve kaza sonrası müdahale olmak üzere 6 başlığımız bulunmaktadır."

Trafik birimlerinin denetleme programlarını oluştururken istifade etmeleri için 2019-2020 yıllarının ilk 3'er aylık dönemlerine ilişkin verilerin Trafik Başkanlığı tarafından yayınlandığını söyleyen Soylu, amirlerin bu rakamlardan da istifade etmesini ve tüm programlarını mutlaka bilimsel veriler ışığında planlamalarını istediğini dile getirdi.