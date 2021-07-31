Trafik kazası: 7 yaralı

Şile otoyolu Kadıköy istikametinde hareket halinde olan sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Sancaktepe mevkisinde kontrolden çıktı.

Otomobil, önce aynı istikamette seyreden hafif ticari araca çarptıktan sonra yol ayrımındaki bariyerleri aşıp tabela direğine çarparak durabildi.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç da çarpmanın etkisiyle savrularak yol kenarında durdu. Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.