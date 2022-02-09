Trafik polisini 15 metre sürükledi
Hacizli olduğu için yakalama kararı bulunan otomobilin sürücüsü, kendisini durduran trafik polisini kaçmak isterken yaklaşık 15 metre sürükledi. Polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Erzurum’un Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde polisevi önünde görev yapan trafik polisi Nurullah Dadaş, haciz yakalaması bulunan 25 TT 593 plakalı taksiyi durdurdu.
Polis memuru Nurullah Dadaş, aracın durumuyla ilgili bilgi verdiği sürücü Özkan A.'dan anahtar ve evraklarını istedi.
ELİNİ EMNİYET KEMERİNE DOLADI
Anahtarı polis memuruna veren Özkan A., evrakları vermeden otomobilin anahtarsız çalıştırma özelliğini kullandı.
Sürücünün kaçacağını anlayan polis memuru Nurullah Dadaş, elini sürücü koltuğundaki emniyet kemerine doladı.
POLİSİ 15 METRE SÜRÜKLEDİ
Bu sırada Özkan A., aracı hareket ettirdi, eli emniyet kemerine sarılı olan Dadaş’ı yaklaşık 15 metre sürükledi.
Elini kurtaran polis memuru, yolun ortasına düştü.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Yaralanan Nurullah Dadaş’ın yardımına meslektaşları ve çevredekiler koştu.
Dadaş, çağırılan ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Nurullah Dadaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
TESLİM OLDU
Olayın ardından Özkan A.’nın aracı, kapalı otoparkta bulundu.
Otomobil, yapılan incelemenin ardından çekiciyle yediemin otoparkına götürdü.
Bir süre sonra Özkan A., Gölbaşı Polis Merkezi Amirliği’ne giderek teslim oldu.
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