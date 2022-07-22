Trafik tartışmasında sopalar konuştu
Trafikte tartışan grup, sopalarla birbirlerine saldırdı. Silah seslerinin de duyulduğu kavga anı, vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.
TÜRKİYE 22.07.2022, 15:47
Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki D-130 Karayolu Mobil Işıklar mevkiinde, grup arasında tartışma çıktı.
İddiaya göre trafikte tartışan grup, yolun ortasında durdurdukları araçlarından inerek birbirlerine sopalarla saldırdı.
Silah sesleri de duyuldu
Silah seslerinin de duyulduğu kavga anı amatör kamera tarafından kayıt altına alındı.
Esnaf araya girdi
Birbirlerine acımasızca vuran şahısları, çevredeki esnaf ayırmaya çalıştı.
Polisler olay yerine geldi
Dakikalarca süren kavgaya polis ekipleri müdahale etti.
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