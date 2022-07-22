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Trafik tartışmasında sopalar konuştu

Trafikte tartışan grup, sopalarla birbirlerine saldırdı. Silah seslerinin de duyulduğu kavga anı, vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.

TÜRKİYE 22.07.2022, 15:47
Trafik tartışmasında sopalar konuştu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki D-130 Karayolu Mobil Işıklar mevkiinde, grup arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre trafikte tartışan grup, yolun ortasında durdurdukları araçlarından inerek birbirlerine sopalarla saldırdı.

Silah sesleri de duyuldu

Silah seslerinin de duyulduğu kavga anı amatör kamera tarafından kayıt altına alındı.

Esnaf araya girdi

Birbirlerine acımasızca vuran şahısları, çevredeki esnaf ayırmaya çalıştı.

Polisler olay yerine geldi

Dakikalarca süren kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Kocaeli de trafik tartışmasında sopalar konuştu #1

Kocaeli de trafik tartışmasında sopalar konuştu #2

Kocaeli de trafik tartışmasında sopalar konuştu #3

#Trafik #Grup #silah #kavga
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